Bắt giữ đối tượng còn lại trong đường dây cho vay lãi đến 368%/năm

Quá trình điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, ngoài các đối tượng trước đó đã bị bắt giữ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xác định được đối tượng Bùi Văn Lành (28 tuổi), trú xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Hải Châu và thành phố Đà Nẵng. Sau khi đồng bọn bị Công an quận Hải Châu bắt, Lành rời thành phố Đà Nẵng vào thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để trốn cơ quan Công an.

Đối tượng Bùi Văn Lành tại cơ quan Công an

Sau thời gian truy xét, ngày 26/11 vừa qua, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt được Lành khi đang ở thành phố Quy Nhơn và di lý về thành phố Đà Nẵng để điều tra.

Bước đầu, Công an quận Hải Châu đã chứng minh được Lành hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023 tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối tượng đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 112% đến 368%/năm và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp”; ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Bùi Văn Lành để phục vụ công tác điều tra mở rộng án.