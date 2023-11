Bắt giữ đối tượng đang chấp hành án treo mà trốn khỏi nơi cư trú

Vào hồi 12h30 phút ngày 3/11, tại tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng truy nã về không chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Đối tượng Cầm Văn Nam

Cầm Văn Nam bị bắt theo quyết định truy nã số 01 ngày 26/9/2023 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Sơn La đối với người bị kết án có quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Đối tượng Cầm Văn Nam tại cơ quan Công an

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên Cầm Văn Nam phạm tội “không tố giác tội phạm”, chịu hình phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau đó, trong quá trình chấp hành thử thách, đối tượng đã trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đây là bài học cho những người đã được pháp luật khoan hồng cho hưởng án treo mà không chấp hành các quy định về thi hành án treo.