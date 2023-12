Bắt giữ đối tượng dùng dao thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp tài sản trong đêm

Lúc 15h30 phút ngày 1/12, chưa đầy 40 giờ sau khi gây án, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong (23 tuổi), trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là đối tượng gây ra 2 vụ cướp táo tợn vào rạng sáng các ngày 29/11 và 30/11 tại quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Phong bị bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Phong khai nhận, đối tượng là lao động tự do. Do cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã làm liều bằng cách sử dụng dao khống chế, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của chị T.T.Q.N (22 tuổi), quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phòng trọ trên đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê vào rạng sáng ngày 29/11.

Đối tượng cũng dùng dao khống chế, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T.V (29 tuổi), quê tỉnh Đắk Lăk; tạm trú tại phòng trọ trên đường An Thượng 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào rạng sáng ngày 30/11 vừa qua.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.