Truy nã đối tượng dùng hung khí khống chế nhân viên cây xăng, cướp tài sản

Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng dùng hung khí khống chế nhân viên cây xăng, cướp tài sản vào tối 26/11. Đối tượng này được xác định đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng đi xe máy dùng hung khí khống chế, cướp tài sản nhân viên cây xăng.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng được xác định là Vũ Viết Hải (41 tuổi), quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; tạm trú tại tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 30/11, Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Viết Hải về tội danh cướp tài sản.

Trước đó, VOV đã đưa tin, ngày 27/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một đối tượng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để đổ xăng.

Nhân lúc nhân viên đang đổ xăng, đối tượng này sử dụng vật giống chiếc liềm (dùng cắt lúa, cỏ) kề vào cổ nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng này đã cướp gần 16 triệu đồng rồi phóng xe bỏ chạy.

Vụ việc được camera an ninh tại cây xăng ghi lại, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào lúc 19h42 ngày 26/11.