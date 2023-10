Bắt giữ đối tượng mua bán 60 nghìn viên ma tuý tại Điện Biên

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phát hiện Vàng A Chu (SN 1989), trú tại bản Chế Phù, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vốn không có việc làm ổn định, nhưng có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng nghiện ma túy tại địa phương, thường xuyên gặp gỡ các đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới và khi trở về nhà thì mua sắm rất nhiều đồ vật, tài sản có giá trị.

Đối tượng Vàng A Chu cùng tang vật 60.000 viên MTTH bị bắt giữ

Công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc và phối hợp với các đơn vị có liên quan xác lập chuyên án để thu thập thông tin phục vụ công tác đấu tranh. Qua xác minh thông tin, lần theo các dấu vết hoạt động phạm tội, ngày 06/10, Ban chuyên án nhận được thông tin từ các trinh sát báo về là Và A Chu đang chuẩn bị vận chuyển một số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Ngay lập tức, mọi di biến động của đối tượng đã được Ban chuyên án chỉ đạo giám sát chặt chẽ; đồng thời tổ chức chốt chặn, đón lõng từ nhiều hướng mà đối tượng có thể đi qua.

Vào khoảng 3h50 phút sáng ngày 10/10, tại km48+700, Quốc lộ 4H thuộc bản Mạy Hốc, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), Công an huyện Nậm Pồ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Tổ công tác số 3 kế hoạch 1266, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Si Pa Phìn đã phá chuyên án, bắt giữ Vàng A Chu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 60.000 viên ma tuý tổng hợp, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an huyện Nậm Pồ và các đơn vị có liên quan trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện phương án của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Hiện, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng, sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.