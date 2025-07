Bắt giữ đối tượng sử dụng súng tự chế tấn công lực lượng thi hành công vụ

Trước đó, vào khoảng 23h10 phút ngày 12/7, Công an xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) nhận được thông tin K' Văn Phước (47 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) đang có hành vi hành hung vợ, con tại nhà.

Quá trình tiếp cận giải quyết vụ việc, đối tượng K' Văn Phước đã có hành vi chửi bới, dùng dao đe dọa các thành viên Tổ công tác của Công an xã Đông Giang và cố thủ trong nhà cùng 2 con nhỏ.

Đại tá Trần Văn Mười- Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên đồng chí Hiệp. Ảnh: CALĐ

Nhận định tình hình diễn biến phức tạp, Tổ công tác đã triển khai phương án tiếp cận, vận động, thuyết phục đối nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ vận động không thành, đến khoảng 1h10 phút ngày 13/7, khi Trung tá Đinh Quốc Hiệp đang tiếp cận hiện trường để nắm tình hình thì bất ngờ bị đối tượng dùng súng tự chế bắn từ trong nhà ra, gây thương tích.

Trung tá Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, hiện đã qua cơn nguy hiểm, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

K' Văn Phước bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CALĐ

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều, Phòng Cảnh sát cơ động khẩn trương phối hợp với Công an xã Đông Giang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ đối tượng.

Đến 5h20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng K’ Văn Phước; đồng thời thu giữ các tang vật có liên quan.

Sau khi sự việc xảy ra, chiều 13/7, đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Đinh Quốc Hiệp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đồng thời, đã trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an tỉnh Lâm Đồng và 10 triệu đồng từ Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh cho Trung tá Hiệp.