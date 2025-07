Tạm giữ hình sự 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi nhau trên phố

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21 giờ ngày 9/7/2025, hai nhóm thanh, thiếu niên gồm 20 đối tượng (tuổi từ 14 đến 18, trú tại các phường Duy Hà, Kim Thanh, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình; phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La và xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) do Chu Văn Tuấn Anh (sinh năm 2008, trú tại Tổ dân phố Nhật Tựu, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) và Trương Đông Hưng (sinh năm 2007, trú tại Tổ 8, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu, đã mang theo nhiều hung khí gồm súng tự chế, đao, kiếm, đinh ba, dùi cui điện, bình xịt hơi cay… không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, rượt đuổi trên nhiều tuyến đường thuộc phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Hậu quả, Trương Đông Hưng bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng tang vật bị Cơ quan Công an triệu tập, điều tra, xử lý. Ảnh: CTV

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan còn lại theo tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập, gây rối trật tự công cộng của thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Cơ quan Công an Ninh Bình đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng cần nhanh chóng thông báo, cung cấp thông tin, hình ảnh, video clip cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.