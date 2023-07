Bắt giữ đối tượng trốn truy nã từ Sơn La về Bắc Ninh

Tòng Văn Hiền tại cơ quan Công an

Theo đó, khoảng 11h ngày 19/7, tại phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng truy nã Tòng Văn Hiền, sinh năm 1988, trú tại bản Phống, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Đối tượng Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã ra quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.