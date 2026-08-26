Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người

Ngày 26/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh (SN 1998, trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Hoàng Thùy Linh.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực Đặc khu Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo (Lào). Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam.

Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra lời mời đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OYO.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng trong các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng. Ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia tại khu vực Tam giác Vàng, địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thùy Linh.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động tại Đặc khu Tam giác Vàng, bắt giữ 155 người Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo. Sau đó, chuyên án tiếp tục được mở rộng, làm rõ thêm nhiều đối tượng có liên quan.

Hoàng Thùy Linh được xác định là đối tượng cầm đầu nhưng đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau một thời gian lẩn trốn, Linh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh và các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.