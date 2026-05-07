Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Thứ Năm, 15:36, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, nhóm lừa đảo này có trụ sở hoạt động tại Campuchia, thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên. Sau đó, các thành viên trong nhóm chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi tạo dựng được lòng tin, nhóm này dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này rất tinh vi và có sự phân công chặt chẽ. Nhóm này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác. Các tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ khi các đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Những người trong nhóm lừa đảo giữ nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác liên quan trong đường dây.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị lừa đảo trực tuyến Campuchia tội phạm công nghệ cao Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa đảo xuyên quốc gia Trung Quốc
