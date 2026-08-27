Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ, vào năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt, tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật. Ngày 29/9/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) ban hành Quyết định truy nã số 30 đối với Nguyễn Ngọc Minh về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Minh tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau nhiều năm đối tượng thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì rà soát, xác minh thông tin, lần tìm dấu vết và triển khai các biện pháp phù hợp. Qua đó, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Ngọc Minh sau khi bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở thông tin đã xác minh, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Hòn Đất tổ chức bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh, kết thúc gần 30 năm đối tượng lẩn trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.