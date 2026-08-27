English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Thứ Năm, 16:56, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (27/8), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (SN 1961) thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997.

Theo hồ sơ, vào năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt, tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật. Ngày 29/9/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) ban hành Quyết định truy nã số 30 đối với Nguyễn Ngọc Minh về hành vi trốn khỏi nơi giam.

bat giu doi tuong truy na sau gan 30 nam lan tron hinh anh 1
Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Minh tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau nhiều năm đối tượng thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì rà soát, xác minh thông tin, lần tìm dấu vết và triển khai các biện pháp phù hợp. Qua đó, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

bat giu doi tuong truy na sau gan 30 nam lan tron hinh anh 2
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Ngọc Minh sau khi bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở thông tin đã xác minh, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Hòn Đất tổ chức bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh, kết thúc gần 30 năm đối tượng lẩn trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá
Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá

Nóng 24h ngày 21/8: Bắt đối tượng hiếp dâm lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá
Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn
Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

VOV.VN - Công an bắt đối tượng trốn truy nã Dương Sỹ Lâm sau khi dùng súng đe dọa người truy đuổi rồi trộm xe máy, điện thoại để tiếp tục bỏ trốn.

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

Nóng 24h ngày 11/8: Kẻ rút súng dọa bắn người bị bắt sau chặng đường dài lẩn trốn

VOV.VN - Công an bắt đối tượng trốn truy nã Dương Sỹ Lâm sau khi dùng súng đe dọa người truy đuổi rồi trộm xe máy, điện thoại để tiếp tục bỏ trốn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật