Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn
VOV.VN - Hôm nay (27/8), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (SN 1961) thường trú khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam từ năm 1997.
Theo hồ sơ, vào năm 1997, Nguyễn Ngọc Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) bắt, tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình bị tạm giam, Minh bỏ trốn nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật. Ngày 29/9/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (cũ) ban hành Quyết định truy nã số 30 đối với Nguyễn Ngọc Minh về hành vi trốn khỏi nơi giam.
Sau nhiều năm đối tượng thay đổi nơi cư trú, tìm cách che giấu tung tích, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì rà soát, xác minh thông tin, lần tìm dấu vết và triển khai các biện pháp phù hợp. Qua đó, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Minh đang lẩn trốn tại ấp Hòn Me, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.
Trên cơ sở thông tin đã xác minh, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Hòn Đất tổ chức bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh, kết thúc gần 30 năm đối tượng lẩn trốn.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.