Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.300 lít xăng “lậu” trên sông Hậu

Toàn bộ số xăng lậu được niêm phong, thu giữ.

Trước đó, tối ngày 05/7 trên tuyến sông Hậu thuộc phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Thành phố Cần Thơ phát hiện một phương tiện ghe gỗ không số đăng ký do ông Lê Quốc N (SN 1994, trú khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang điều khiển đi cùng ông Lâm Hoàng N (sinh năm 1985, trú 18/10 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ và ông Lê Quốc T (sinh năm: 1981, trú khu vực Thới Bình A, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có 44 can xăng, loại can 30 lít không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số khoảng 1.320 lít. Qua làm việc ban đầu các đối tượng vận chuyển hàng hóa trên không cung cấp được hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, phối hợp với Phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Cần Thơ để điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.