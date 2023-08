Bắt giữ kẻ tàng trữ số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ ở Bình Dương

Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương xác định Nguyễn Trọng Nhân có tàng trữ một số vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ tại nhà trọ ở khu phố Hoà Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhân đang bị công an tạm giữ (Ảnh: CA).

Sau khi xác minh, trưa 31/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Tân Uyên, Công an thành phố Thuận An tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ của Nhân.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng dạng rulo ổ xoay (loại bắn đạn chì); 2 khẩu súng nhựa kiểu dáng súng ngắn màu đen; 2 mã tấu tự chế; 7 quả nổ tự chế; nhiều công cụ sử dụng để tổ chức đánh bạc và 12 viên đạn chì.

Công an thu giữ nhiều súng, đạn tại phòng trọ của Nhân (Ảnh: CA).

Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời khai nhận là người bắn vào quán nhậu trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 30/7.

Trước đó, Nhân và Hải (nhân viên quán nhậu ở thành phố Tân Uyên) xảy ra mâu thuẫn. Tối 30/7, Nhân đã rủ Phạm Thành Kính (22 tuổi, quê Kiên Giang) đến đánh Hải.

Thấy Nhân và Kính đến trước quán nhậu, Hải chạy ra sau trốn. Lúc này, Nhân ngồi sau xe máy rút súng bắn 1 phát vào quán rồi tẩu thoát, rất may viên đạn không trúng ai.

Tiếp tục truy xét mở rộng, công an bắt thêm Phạm Thành Kính để điều tra làm rõ vụ việc.