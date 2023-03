Đồng Nai tạm giữ hình sự 3 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Công an Yên Bái bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Âu Văn Bắc, sinh năm 1968, trú tại thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.