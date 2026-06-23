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Bắt giữ nghi phạm trộm ô tô điện ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 14:27, 23/06/2026
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VOV.VN - Ngày 23/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Tiền Phong đã tạm giữ Phạm Thanh Tuyền (38 tuổi, trú tại thôn Am, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi tài sản trả lại người bị hại.

Trước đó, ngày 19/6, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Hằng (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung, phường Tiền Phong) về việc gia đình bị kẻ gian lấy trộm một ô tô điện VinFast VF5, biển kiểm soát 99H-082.19.

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Đối tượng Phạm Thanh Tuyền cùng vật chứng trong vụ việc

Theo trình báo, chiếc xe được gia đình chị Hằng để trước cửa nhà từ tối 18/6. Đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện phương tiện đã bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Chiếc xe trên là tài sản của anh Nguyễn Văn Hiếu (49 tuổi, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, hiện tạm trú tại phường Tiền Phong). Anh Hiếu cho gia đình chị Hằng mượn xe làm phương tiện đi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong triển khai lực lượng rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an xác định Phạm Thanh Tuyền là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

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Đối tượng Phạm Thanh Tuyền tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra bước đầu xác định, đêm 18/6 rạng sáng 19/6, Tuyền lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để lấy trộm chiếc ô tô đang đỗ trước cửa nhà chị Hằng. Công an sau đó truy tìm, thu hồi chiếc xe là tang vật của vụ việc tại địa chỉ số 107 Nguyễn Huy Tưởng, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận hành vi. Lời khai của người này phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan.

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Liên tiếp các vụ giăng bẫy tài xế taxi, xe ôm công nghệ để chiếm đoạt tài sản ở Bắc Ninh

VOV.VN - Từng nhiều lần bị xử lý về hành vi phạm tội, nhưng sau khi trở về địa phương, Trần Văn Trọng vẫn tiếp tục lao vào con đường lừa đảo. Chỉ trong hơn một tháng, đối tượng liên tiếp dựng lên các câu chuyện gian dối để chiếm đoạt tiền, xe máy của nhiều tài xế taxi và xe ôm công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Văn Giang/VOV.VN
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