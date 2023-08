Bắt giữ người đàn ông giết vợ sau hơn 10 giờ gây án

Sau hơn 10 tiếng gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Đức Từ (60 tuổi, trú tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), đối tượng giết vợ rồi uống thuốc tự tử nhưng bất thành.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 21/8, do mâu thuẫn gia đình, tại nhà riêng, Lê Đức Từ (60 tuổi, trú tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) dùng dao phay chém nhiều nhát vào đầu và thân thể vợ là bà Trần Thị Thành (57 tuổi) gây thương tích rất nặng.

Lê Đức Từ khi bị bắt cùng tang vật vụ án đã được Công an thu giữ.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Lúc này, nghi phạm Lê Đức Từ không có mặt tại nhà riêng.

Phương tiện mà Lê Đức Từ sử dụng rời nhà sau khi chém vợ.

Sau 10 tiếng đồng hồ nỗ lực truy tìm, đến khoảng 11h ngày 21/8, lực lượng Công an truy bắt được Lê Đức Từ. Qua điều tra ban đầu, Lê Đức Từ khai nhận, trong lúc cãi vã, y dùng dao chém vợ, sau đó lấy xe máy chạy ra khỏi nhà và có uống thuốc tự tử nhưng không thành.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.