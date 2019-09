Bắt giữ người trái phép trên núi Sơn Trà: Tạm giữ 6 đối tượng

Lúc 22h30 khuya ngày 16/9, Tổ tuần tra Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhận tin báo về vụ bắt người trái phép trước cổng chùa Linh Ứng, Sơn Trà nên đã điều động lực lượng đến hiện trường.

Đối tượng Nguyến Thế Anh.



Tại đây, lực lượng công an phát hiện xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 38A-23693 đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa không ai trông coi nên tiến hành truy tìm xung quanh núi.

Đến 23h30 cùng ngày thì phát hiện 1 xe ô tô bán tải nghi vấn biển số 81D-28831 nên đã dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 5 nam thanh niên và 1 nữ có nhiều nghi vấn, trên xe còn phát hiện 01 cây kiếm tự chế dài khoảng 60cm nên đã mời tất cả về công an phường Thọ Quang làm việc.

Các đối tượng Tuyên- Hảo (áo sọc)- Trường (áo đen) và Tuyết.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thế Anh (30 tuổi), trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết: Khoảng 21h00 cùng ngày, Nguyễn Thế Anh được bạn là Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi), trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An nhờ tìm thêm 2 người nữa để đi đòi nợ. Sau đó, Anh gọi thêm Nguyễn Đức Trường ( 26 tuổi), trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Võ Xuân Tuyền (26 tuổi), trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình lái xe ô tô nói trên của công ty để đi gặp anh Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi), trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đòi nợ và xảy ra sự việc như trên.

Con dao thu được trên xe ô tô của các đối tượng

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Phú khai nhận, 1 phụ nữ cùng đi trên xe là Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, là người chủ động làm quen và rủ anh Phú lên núi Sơn Trà chơi, để các đối tượng này bắt giữ.