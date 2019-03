Bắt giữ người đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy tại TP HCM

Sáng 28/3, lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận, tối qua (27/3) Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP HCM cùng Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (gọi tắt Tổ công tác 363) đã phát hiện, bắt giữ người đàn ông ngoại quốc vận chuyển số lượng lớn ma túy qua quận 12.

Hiện trường vụ việc.

“Hiện tại Công an TP.HCM đang khám xét nhiều địa điểm nghi là kho chứa ma túy ở ven TP và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Số ma tuy được bắt giữ rất lớn, hiện đang kiểm đếm và trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, vị lãnh đạo Công an TP HCM trả lời.

Theo đó, khuya 27/3, lực lượng chức năng đang tuần tra, kiểm soát tại ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn thì phát hiện một xe bán tải có nghi vẫn nên yêu cầu kiểm tra.

Tại đây, cảnh sát phát hiện số lượng bánh nghi là ma túy được cất giấu trên xe với số lượng rất lớn.

Công an TP.HCM cho biết, trong vụ án trên, công an đã bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển ma túy và thu giữ tang vật là xe bán tải dùng để vận chuyển số hàng trên./.

