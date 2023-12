Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay (15/12), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.