Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Xuân (thôn 19, xã Hải Thịnh) do Hà Thị Sâm (SN 1990, trú khu 9, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) thuê trọ có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra, Công an xã Hải Thịnh phối hợp lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Doãn Văn Long (SN 1988, trú thôn Hoành Lộ Nam, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Hà Thị Sâm đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Thanh Trắng tại Cơ quan Công an

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ việc, Công an xã Hải Thịnh tiếp tục bắt giữ Huỳnh Thanh Trắng (SN 1994, trú tỉnh An Giang) là đối tượng bán ma túy đá cho Doãn Văn Long. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2,632 gam ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Hải Thịnh đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.