  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
6 người chung tiền mua ma túy đá mang ra biển sử dụng

Thứ Ba, 14:37, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 12/5, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 23h15 ngày 11/5, Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách, đến khu vực cách đảo Hòn Chuối khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây, tổ công tác phát hiện tàu cá BT-93977.TS đang neo đậu. Trên tàu có 6 thuyền viên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

T.V.S đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong buồng lái tàu có 1 bọc màu đỏ, bên trong có 1 bọc ni lông màu trắng, chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn, nghi là chất ma túy.

Qua làm việc ban đầu, T.V.S (sinh năm 1980, ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, được bản thân cất giấu để sử dụng.

Các đối tượng còn lại đều thừa nhận, cùng góp tiền mua ma túy sử dụng

Tổ tuần tra tiếp tục kiểm tra người và hành lý của các thuyền viên còn lại trên tàu, phát hiện trên người đối tượng N.C.T (sinh năm 1989, ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) có 1 bọc ni lông màu trắng bên trong chứa các cục tinh thể màu trắng. T cũng khai nhận đó là ma túy đá, được cất giấu nhằm mục đích sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.V.S và N.C.T. Đồng thời, lập biên bản vụ việc và đưa các thuyền viên và phương tiện về Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục điều tra.

Qua xác minh, các thuyền viên còn lại đều thừa nhận số ma túy S và T tàng trữ, được các đối tượng chung tiền mua ra biển sử dụng.

Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ bàn giao công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau ma túy Đồn Biên phòng Hòn Chuối Bộ đội Biên phòng Cà Mau
Công an Quảng Ninh xử lý nhóm đối tượng mua bán và sử dụng ma túy
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở Quảng Ninh
VOV.VN - Sau gần một tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã Đầm Hà, Quảng Tân và Tiên Yên, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Điện Biên thí điểm giám sát người nghiện ma túy bằng GPS
VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

