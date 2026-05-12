6 người chung tiền mua ma túy đá mang ra biển sử dụng

Trước đó, vào 23h15 ngày 11/5, Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách, đến khu vực cách đảo Hòn Chuối khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây, tổ công tác phát hiện tàu cá BT-93977.TS đang neo đậu. Trên tàu có 6 thuyền viên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

T.V.S đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong buồng lái tàu có 1 bọc màu đỏ, bên trong có 1 bọc ni lông màu trắng, chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn, nghi là chất ma túy.

Qua làm việc ban đầu, T.V.S (sinh năm 1980, ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, được bản thân cất giấu để sử dụng.

Các đối tượng còn lại đều thừa nhận, cùng góp tiền mua ma túy sử dụng

Tổ tuần tra tiếp tục kiểm tra người và hành lý của các thuyền viên còn lại trên tàu, phát hiện trên người đối tượng N.C.T (sinh năm 1989, ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) có 1 bọc ni lông màu trắng bên trong chứa các cục tinh thể màu trắng. T cũng khai nhận đó là ma túy đá, được cất giấu nhằm mục đích sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.V.S và N.C.T. Đồng thời, lập biên bản vụ việc và đưa các thuyền viên và phương tiện về Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục điều tra.

Qua xác minh, các thuyền viên còn lại đều thừa nhận số ma túy S và T tàng trữ, được các đối tượng chung tiền mua ra biển sử dụng.

Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ bàn giao công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.