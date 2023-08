Liên quan đến vụ việc bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 20h10 ngày 19/8, tại tổ 2, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biển kiểm soát 12D1-339.52 chở theo phía sau 3 người có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Ảnh minh họa.

Qua khai thác ban đầu, người điều khiển xe mô tô khai nhận tên là Kho Ta (26 tuổi), trú tại bản Densavan, huyện Se Pon, tỉnh Savannakhet, Lào. Hiện đối tượng đang làm việc tại điểm tổ chức thi đấu gà thuộc bản Huoi San, huyện Se Pon. Đối tượng khai nhận chở 3 người đàn ông từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Danh tính 3 người được xác nhận: ông Nguyễn Văn Đồng (43 tuổi), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Bùi Văn Tùng (33 tuổi), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Linh (34 tuổi), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan chức năng, 3 đối tượng khai nhận muốn về Việt Nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để nhập cảnh trái phép. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.