Bắt giữ tài xế say xỉn tấn công cảnh sát hình sự

Ngày 17/2, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) thông tin: Đơn vị đã phối hợp với công an phường Nhân Chính và tổ công tác Y3/141 - Công an TP Hà Nội khống chế, bắt giữ tài xế Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980 ở Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ; hiện đang tạm trú trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nguyễn Mạnh Hà tấn công cảnh sát hình sự và bị khống chế.

Cụ thể, chiều 16/2, Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 30H-037.16. Khi bị tổ công tác Y3/141 làm việc tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy yêu cầu dừng xe, tài xế Hà đã phi thẳng xe lên vỉa hè.

Khi Hà mở cửa xe xuống đã có lời lẽ xúc phạm tổ công tác, không chấp hành thổi nồng độ cồn. Đỉnh điểm, tài xế Hà dùng chân đá vào mặt một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Ngay lập tức, Hà bị khống chế đưa về công an phường Nhân Chính.

Tại đây, qua kiểm tra, nồng độ cồn của Nguyễn Mạnh Hà vi phạm ở mức 0,442 miligram/1 lít khí thở.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Mạnh Hà./.