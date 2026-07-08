Bắt giữ tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Cụ thể, vào lúc 08 giờ ngày 7/7, trên khu vực biển cách Đông Nam cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 86 hải lý, Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá vẽ số hiệu KG 95468 TS (số hiệu giả) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, trên tàu cá này có 7 thuyền viên, do ông Võ Quốc Minh, sinh năm 1993, địa chỉ xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng; tàu có chiều dài 25,8m, rộng 7,1m.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện; trên tàu có 03 thiết bị VMS, trong đó chỉ có 1 thiết bị đang phát tín hiệu, 2 thiết bị còn lại không hoạt động. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 20 tấn hải sản các loại.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 niêm phong 03 thiết bị VMS trên tàu cá vẽ số hiệu KG 95468 TS.

Đối chiếu thông tin trên hệ thống Giám sát tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện dữ liệu đăng ký của tàu cá số hiệu KG 95468 TS có nhiều nội dung không trùng khớp với thực tế kiểm tra như kích thước tàu, số lượng thuyền viên và một số thông tin liên quan đến phương tiện. Đây là những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về IUU.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, dẫn giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 lập biên bản vụ việc.

Thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với hàng chục tàu và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên vùng biển tiếp giáp với các nước Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần quyết liệt đấu tranh, xử lý đến cùng, BTL Vùng kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả hệ thống chính trị gỡ “thẻ vàng” IUU của EC đối với thủy sản Việt Nam.