Quảng Ninh chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh có 100% tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, được cấp phép khai thác thuỷ sản được cập nhật trên hệ thống phần mềm Vnfishbase; Tất cả các tàu cá từ 15m trở lên được lắp đặt, vận hành thiết bị VMS (giám sát 24/24); Lực lượng liên ngành phối hợp chặt chẽ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc hàng đánh bắt qua hệ thống eCDT, đến nay 99% tàu cá đã thực hiện khai báo ban đầu theo quy định.

Tàu cá tại khu vực Cảng Cái Rồng

Ông Trần Văn Bộ chủ một tàu cá ở Đặc khu Vân Đồn cho hay, dân địa phương tuyệt đối không dám vi phạm quy định khi khai thác trên biển, bởi mọi hoạt động đều được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống giám sát hành trình; theo ông, anh em làm nghề đều rất cẩn thận, có ý thức, máy giám sát giúp nhận biết rõ tàu đang ở đâu, đi đâu, về đâu, thậm chí như trường hợp của ông, khi tàu về cảng lúc 12 giờ có tắt máy nhưng chỉ cần di chuyển sang khu vực âu tàu để neo đậu cũng phải bật lại ngay để lực lượng chức năng có thể kiểm tra, xác minh đúng vị trí neo đậu.

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp, các ngành quan tâm

Để phù hợp với mô hình quản lý mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ninh đã thành lập lực lượng Kiểm ngư địa phương theo mô hình Phòng kiểm ngư trực thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư. Lực lượng kiểm ngư được trang bị 2 tàu, với 17 cán bộ thuyền viên.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết, trong năm 2025 chúng tôi đã chủ trì tuần tra 40 chuyến, đã xử lý trên 400 trường hợp, trong đó có trường hợp vi phạm IUU bị phạt tiền hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp Công an tỉnh khởi tố 1 vụ án, 3 bị can liên quan đến việc tháo thiết bị giám sát hành trình gửi sang tàu cá khác. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổ chức 12 chuyến biển, tuyên truyền hơn 200 lượt chủ tàu xử lý 70 vụ vi phạm, phạt tiền khoảng 1 tỷ đồng.