  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ninh chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thứ Sáu, 08:57, 01/05/2026
VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển nước ngoài IUU.

Thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh có 100% tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, được cấp phép khai thác thuỷ sản được cập nhật trên hệ thống phần mềm Vnfishbase; Tất cả các tàu cá từ 15m trở lên được lắp đặt, vận hành thiết bị VMS (giám sát 24/24); Lực lượng liên ngành phối hợp chặt chẽ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc hàng đánh bắt qua hệ thống eCDT, đến nay 99% tàu cá đã thực hiện khai báo ban đầu theo quy định.

Tàu cá tại khu vực Cảng Cái Rồng

Ông Trần Văn Bộ chủ một tàu cá ở Đặc khu Vân Đồn cho hay, dân địa phương tuyệt đối không dám vi phạm quy định khi khai thác trên biển, bởi mọi hoạt động đều được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống giám sát hành trình; theo ông, anh em làm nghề đều rất cẩn thận, có ý thức, máy giám sát giúp nhận biết rõ tàu đang ở đâu, đi đâu, về đâu, thậm chí như trường hợp của ông, khi tàu về cảng lúc 12 giờ có tắt máy nhưng chỉ cần di chuyển sang khu vực âu tàu để neo đậu cũng phải bật lại ngay để lực lượng chức năng có thể kiểm tra, xác minh đúng vị trí neo đậu.

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp, các ngành quan tâm

Để phù hợp với mô hình quản lý mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ninh đã thành lập lực lượng Kiểm ngư địa phương theo mô hình Phòng kiểm ngư trực thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư. Lực lượng kiểm ngư được trang bị 2 tàu, với 17 cán bộ thuyền viên.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết, trong năm 2025 chúng tôi đã chủ trì tuần tra 40 chuyến, đã xử lý trên 400 trường hợp, trong đó có trường hợp vi phạm IUU bị phạt tiền hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp Công an tỉnh khởi tố 1 vụ án, 3 bị can liên quan đến việc tháo thiết bị giám sát hành trình gửi sang tàu cá khác. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổ chức 12 chuyến biển, tuyên truyền hơn 200 lượt chủ tàu xử lý 70 vụ vi phạm, phạt tiền khoảng 1 tỷ đồng. 

Đà Nẵng dựng "hàng rào số" chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

 

Đồng Tháp triển khai số hóa trong quản lý tàu cá để phòng chống vi phạm IUU
VOV.VN - Hiện nay, công tác phòng chống vi phạm trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, rất được các cấp các ngành và ngư dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm, thực hiện quyết liệt. 

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch
VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển
VOV.VN - Góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xử lý hơn 370 trường hợp, phạt trên 9,5 tỷ đồng.

