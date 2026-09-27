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Bắt giữ thanh niên chế tạo pháo nổ, thu gần một tấn tang vật ở Nghệ An

Chủ Nhật, 21:06, 27/09/2026
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VOV.VN - Ngày 27/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Trường Vinh vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tiến Phi để điều tra hành vi sản xuất hàng cấm; thu giữ gần một tấn pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất phục vụ chế tạo pháo.

Qua nắm tình hình và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép.

bat giu thanh nien che tao phao no, thu gan mot tan tang vat o nghe an hinh anh 1
Công an phường Trường Vinh khám xét các thùng, bì tải chứa hóa chất phục vụ việc chế tạo pháo nổ do đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, số lượng nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất pháo lớn, Công an phường Trường Vinh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Khoảng 10h30 ngày 24/9/2026, tại khối Bến Thủy 5, Công an phường Trường Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm.

Kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 6,8kg pháo nổ được cất giấu dưới sàn nhà trong phòng ở; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4; 4 thùng chứa ngòi pháo nặng gần 50kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ việc chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo bị thu giữ gần 1 tấn.

bat giu thanh nien che tao phao no, thu gan mot tan tang vat o nghe an hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Tiến Phi.(Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Tại cơ quan Công an, Phi khai đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định nên lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo, bán kiếm lời. Qua mạng xã hội, Phi làm quen với tài khoản tên T., chưa xác định được lai lịch, được giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10/1/2026, Phi liên hệ đặt mua số nguyên liệu trị giá 200 triệu đồng. Khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam nhận hàng. Sau đó, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 cất giấu, tự chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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