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Vụ nổ dãy nhà trọ ở Phú Thọ được xác định là do pháo tự chế

Thứ Bảy, 20:01, 29/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ vụ nổ phòng trọ ở Phú Thọ do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Ngày 29/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Khoảng 13h10' ngày 29/8/2026, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy làm chủ. Hậu quả làm 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, do bà Phạm Thị Thủy (sinh năm 1974, trú tại địa phương) đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, được đưa vào hoạt động kinh doanh từ năm 2025.

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Hiện trường vụ việc.

Thời điểm trên, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 404 ở tầng 4 của tòa nhà. Vụ nổ khiến toàn bộ phòng 404 cùng hai phòng liền kề là 403 và 405 bị hư hỏng hoàn toàn, một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng và phần mái tôn tại khu vực sân để xe tầng 1 bị biến dạng.

Vụ việc đã làm 1 nam thanh niên tử vong tại hiện trường và 3 nam thanh niên khác bị thương tích nghiêm trọng, cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiếp xúc.

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Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và triển khai các hoạt động điều tra.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường còn nhiều vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm cùng một số chất dạng bột. Trong đó, có bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và bột màu đen nghi là thuốc pháo.

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Những dấu vết hiện trường vụ nổ ở Bình Xuyên, Phú Thọ.
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Những quả pháo còn vương lại hiện trường.

Từ các vật chứng thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng là cảnh báo về những nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng từ việc tự sản xuất, chế tạo pháo nổ trái phép. Việc tự ý sử dụng, pha trộn hoặc chế biến các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất pháo có thể gây ra sự cố nguy hiểm, đe dọa tính mạng và tài sản.

Phi Long, Đức Đông/VOV.VN
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