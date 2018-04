Bắt giữ xe tải chở 5 tấn pháo điện không rõ nguồn gốc

Ngày 8/4, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương – thuộc Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành tạm giữ 1 xe tải cùng lượng lớn pháo điện không rõ xuất xứ.

Theo đó, vào hồi 18h ngày 7/4, tại km 310 Quốc lộ 1A thuộc xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương – PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô tải mang BKS 68C - 022.13 do Nguyễn Phi Long (SN 1957, trú tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vi phạm lỗi chở người trên buồng lái quá số lượng quy định nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Phương tiện và hơn 73.000 quả pháo điện bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 168 bao tải với trọng lượng 5.000kg (73.300) quả pháo điện các loại do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ.

Theo tài xế, chiếc xe trên khai nhận thì số hàng hoá trên được chở từ Lạng Sơn đi Nghệ An tiêu thụ, toàn bộ số hàng hóa không có các giấy tờ kèm theo.

Hiện, phương tiện và toàn bộ số hàng trên đã được lực lượng CSGT bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định./.

