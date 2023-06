Bắt kẻ giả danh công an nhận hàng tỷ đồng "chạy án"

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng thông qua các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Anh Tuấn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, bà N.T.L. (SN 1977, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có con trai là Nguyễn Đình Chính (SN 1995) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ và khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tháng 4/2021, Chính bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, bà L. đề nghị ông N.T.Q. (luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Chính trong giai đoạn truy tố và xét xử) làm đơn kháng cáo, đồng thời bà L. đưa 1,5 tỷ đồng cho ông Q. để tìm cách xin giảm án cho Chính.

Ông Q. đã gặp và đưa cho Vũ Anh Tuấn số tiền 600 triệu đồng để nhờ người này tìm cách xin giảm án cho Chính.

Ngày 23/11/2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Đình Chính. Ngay sau khi kết thúc phiên toà, bà L. gặp ông Q. để yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Q. điện thoại yêu cầu Tuấn vào Hà Tĩnh để gặp gia đình bà L. Khi gặp, Tuấn đổ lỗi do ông Q. không đề nghị hoãn phiên toà, qua đó làm lỡ việc của Tuấn.

Sau lần gặp gỡ này, bà L. tin Tuấn có thể xin giảm án cho con nên liên lạc để gặp Tuấn. Tuấn giới thiệu bản thân làm “công tác đặc biệt trong lực lượng công an” và nói có thể đưa con bà L. (đang chấp hành án tù chung thân) ra ngoài bằng cách cho cộng tác với lực lượng công an, không phải chấp hành án trong trại giam.

Tuấn nhiều lần đưa ra các lý do để moi tiền bà L. như cần chi phí cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.... Sau nhiều lần đưa tiền, bà L. yêu cầu cung cấp căn cứ thì Tuấn cho vợ chồng bà L. xem văn bản giả mạo đề tên Cơ quan điều tra VKSND tối cao để tiếp tục lừa dối và hứa hẹn đến ngày 28/11/2022, con bà L. sẽ được về.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 5/2022, bà L. đã đưa cho Tuấn tổng số tiền 3.720.000.000 đồng. Khi bà L. nhiều lần đòi lại tiền thì đến nay Tuấn mới trả lại cho người phụ nữ này số tiền 200 triệu đồng./.