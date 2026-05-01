Bắt kế toán trưởng trường mần non tham ô hơn 78 triệu đồng

Chiều 30/4, Thượng tá Đoàn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thực hiện các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà.

Trước đó, Phòng CSKT tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và sau thời gian xác minh, điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của Trường Mầm non Sơn Ca, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi trên có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Sau khi được VKSND khu vực 7 - Quảng Ngãi phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSKT) Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Hà.

Theo Thượng tá Đoàn Dương, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

“Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học… phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm” - Thượng tá Đoàn Dương khẳng định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.