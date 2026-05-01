  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt kế toán trưởng trường mần non tham ô hơn 78 triệu đồng

Thứ Sáu, 15:43, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987; là kế toán Trường Mầm non Sơn Ca (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi; thường trú: xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản”.

Chiều 30/4, Thượng tá Đoàn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thực hiện các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà.

Trước đó, Phòng CSKT tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và sau thời gian xác minh, điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của Trường Mầm non Sơn Ca, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi trên có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Sau khi được VKSND khu vực 7 - Quảng Ngãi phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSKT) Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Hà.

Theo Thượng tá Đoàn Dương, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

“Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học… phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm” -  Thượng tá Đoàn Dương khẳng định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trung Thành/Báo Công an TP.HCM
Tin liên quan

Cần Thơ bắt giữ nhóm dàn cảnh cướp tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp
VOV.VN - Hôm nay 14/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố đối tượng tham ô tài sản
VOV.VN - Theo điều tra, trong thời gian làm nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thương mại Năm Sao (khu vực Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), Trần Thanh Sang đã lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Thu hồi tài sản từ án kinh tế, tham nhũng được hơn 27.400 tỷ đồng trong năm 2025
VOV.VN - Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy, năm 2025, thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, đã thi hành xong hơn 27.416 tỷ đồng, tăng hơn 5.239 tỷ đồng so với năm 2024.

