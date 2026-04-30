Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng giết người do mâu thuẫn ghen tuông

Thứ Năm, 18:47, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (SN 1984) về hành vi Giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo của Công an phường Tam Thanh về việc khoảng 19h20 ngày 26/04, tại một quán bia trên địa bàn phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ việc dùng dao gây thương tích khiến hai người bị thương phải đi cấp cứu.

lang son khoi to doi tuong giet nguoi do mau thuan ghen tuong hinh anh 1
Đối tượng Đào Ngọc Anh tại cơ quan công an (nguồn Công an tỉnh Lạng Sơn)

Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ sự việc. Đến 22h cùng ngày đã bắt giữ thành công đối tượng Đào Ngọc Anh (SN 1984, thường trú tại khối 1 + 2 phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Đào Ngọc Anh khai nhận: Đào Ngọc Anh kết hôn với vợ là H.T.L.A. từ năm 2017, đến đầu năm 2025 thì hai vợ chồng ly thân. Cuối năm 2025, Đào Ngọc Anh nghi ngờ vợ ngoại tình với Hoàng Thành Huy (bạn học của vợ) khiến hai vợ chồng ly thân nên nảy sinh thù tức. Khoảng 19h ngày 26/04,  sau khi biết vợ đi uống bia cùng các bạn, trong đó có Hoàng Thành Huy, Đào Ngọc Anh đã mang theo dao nhọn đến quán bia tìm đánh Huy. Ngay khi gặp và xác định đúng Huy, Đào Ngọc Anh dùng dao đâm nhiều lần vào người Huy, trong đó có một vết thương thấu ngực trái, một vết thương tại vùng cổ. Quá trình diễn ra sự việc, Nguyễn Đức Chính (bạn của Huy) vào can ngăn cũng bị Đào Ngọc Anh dùng dao gây thương tích.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh về hành vi Giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh  Lạng Sơn khuyến cáo và đề nghị mọi công dân cần tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, việc giải quyết, xử lý mâu thuẫn cần bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, không vì mâu thuẫn nhỏ mà gây ra hậu quả lớn, đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, xã hội và tình hình an ninh trật tự.  Đề nghị gia đình, tổ chức chính trị, xã hội, khối phố cùng tham gia tích cực, đồng bộ, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, từ gia đình và cá nhân, không để phát sinh phức tạp, nghiêm trọng.

truy_bat_thanh_cong_doi_tuong_co_hanh_vi_giet_nguoi_sau_16_gio_gay_an.jpg

Truy bắt thành công đối tượng có hành vi "Giết người" sau 16 giờ gây án

VOV.VN - Sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993), khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Nguyễn Hoàng Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Nhanh chóng làm rõ vụ giết người tại xã Bình Minh (Ninh Bình) sau 2 giờ truy xét

VOV.VN - Chỉ sau khoảng 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án “giết người” xảy ra vào sáng 25/4/2026 tại xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Truy tố 2 bị can về tội “giết người" và "cướp tài sản"

VOV.VN - Ngày 13/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng, truy tố đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Bắt tạm giam đối tượng giết người và hủy hoại tài sản tại Lào Cai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng, SN 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

