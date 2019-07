Bắt một đối tượng thu hơn 2 kg ma tuý tổng hợp ở Điện Biên

Khoảng 16h30 hôm qua (13/7), trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực bản On, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đội cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an huyện Điện Biên tiến hành bắt giữ một đối tượng nữ khi đang vận chuyển một lượng lớn ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Lò Thị Hịa cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan chức năng.

Vào thời điểm nêu trên, tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ giới điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1 – 211.04 lưu thông hướng Noong Luống ra thành phố Điện Biên Phủ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ theo quy định. Tiếp tục kiểm tra cốp xe máy của đối tượng, phát hiện 2 bọc lớn được giấu trong túi ni lông đựng chè khô màu vàng, đối tượng nói là thuốc trừ sâu.

Trong quá trình kiểm tra bất ngờ đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi khoảng 1km thì khống chế, bắt giữ được đối tượng.



Khai thác nhanh đối tượng khai tên là Lò Thị Hịa, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại đội 18B, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hai gói được giấu trong túi ni lông chè khô màu vàng là ma túy đá tổng hợp, có khối lượng khoảng 2,1kg.



Đây là số ma túy đối tượng mua tại khu vực biên giới, đang vận chuyển đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Điện Biên tiếp tục khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng khác là: Lường Thị Lún, sinh năm 1972 và Nguyễn Đình Hòa, sinh năm 1976, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 18,32gam heroin tại nhà Hòa.

Hiện Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.