Bắt nghi phạm đâm trọng thương thiếu tá công an ở Mũi Né

Trước đó, khoảng 23h40 phút ngày 18/3, tại khu vực số 287 đường Nguyễn Đình Chiểu (khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né) xảy ra va chạm giao thông giữa taxi và xe mô tô do một du khách nước ngoài điều khiển. Công an phường Mũi Né đã cử tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm và Đại úy Phạm Hùng Việt đến hiện trường xử lý.

Nghi phạm tại cơ quan công an và tang vật là con dao được sử dụng trong vụ tấn công cán bộ Công an tại phường Mũi Né. (Ảnh công an cung cấp).

Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn, được xác định là người gây ra va chạm. Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ rút dao tấn công Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động lực lượng phối hợp truy xét trên diện rộng. Đến rạng sáng 19/3, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Tân Minh, giáp ranh tỉnh Đồng Nai, cách hiện trường hơn 70km. Danh tính được xác định là Damian Shrimanker (34 tuổi, quốc tịch Anh), đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm. (Ảnh: công an cung cấp).

Trưa 19/3, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phước; đề nghị tiếp tục tập trung điều trị, giúp cán bộ sớm hồi phục.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.