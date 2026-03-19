中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nghi phạm đâm trọng thương thiếu tá công an ở Mũi Né

Thứ Năm, 16:56, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ cán bộ công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ tại phường Mũi Né đêm 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương truy bắt nghi phạm ngay trong đêm, đồng thời tập trung cứu chữa nạn nhân.

Trước đó, khoảng 23h40 phút ngày 18/3, tại khu vực số 287 đường Nguyễn Đình Chiểu (khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né) xảy ra va chạm giao thông giữa taxi và xe mô tô do một du khách nước ngoài điều khiển. Công an phường Mũi Né đã cử tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm và Đại úy Phạm Hùng Việt đến hiện trường xử lý.

bat nghi pham dam trong thuong thieu ta cong an o mui ne hinh anh 1
Nghi phạm tại cơ quan công an và tang vật là con dao được sử dụng trong vụ tấn công cán bộ Công an tại phường Mũi Né. (Ảnh công an cung cấp).

Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn, được xác định là người gây ra va chạm. Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ rút dao tấn công Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động lực lượng phối hợp truy xét trên diện rộng. Đến rạng sáng 19/3, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Tân Minh, giáp ranh tỉnh Đồng Nai, cách hiện trường hơn 70km. Danh tính được xác định là Damian Shrimanker (34 tuổi, quốc tịch Anh), đã thừa nhận hành vi phạm tội.

bat nghi pham dam trong thuong thieu ta cong an o mui ne hinh anh 2
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm. (Ảnh: công an cung cấp).

Trưa 19/3, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phước; đề nghị tiếp tục tập trung điều trị, giúp cán bộ sớm hồi phục. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quang Sáng/VOV- Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng người nước ngoài Mũi Né
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

300 cán bộ chiến sỹ Công an Đắk Lắk truy bắt đối tượng đâm 3 người tử vong
300 cán bộ chiến sỹ Công an Đắk Lắk truy bắt đối tượng đâm 3 người tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào), trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương trong một gia đình ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Đã xác định danh tính đối tượng đâm 2 cán bộ công an tại Gia Lai
Đã xác định danh tính đối tượng đâm 2 cán bộ công an tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng nay 31/5, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang ráo riết truy lùng đối tượng nguy hiểm đã trộm cắp xe máy và dùng dao đâm 2 cán bộ công an bị thương. Danh tính và nơi cư trú của đối tượng đã được xác định.

Cà Mau: Bắt 4 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở huyện Đầm Dơi
Cà Mau: Bắt 4 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở huyện Đầm Dơi

VOV.VN - Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Huỳnh Trọng Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đầm Dơi, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật