中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy nã bị can Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Thứ Năm, 16:13, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/3, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, TP.HCM) về tội Khủng bố. 

Nguyễn Đình Thắng có nơi thường trú trước khi vượt biên ra nước ngoài tại số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bị can Nguyễn Đình Thắng

Theo cơ quan công an, nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến trụ sở công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND xã, phường gần nhất.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự "Khủng bố" xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố tại tỉnh này.

Tiếp nhận 344 người Việt về từ Campuchia, phát hiện 4 đối tượng truy nã

VOV.VN - Ngày 17/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 344 công dân Việt Nam cho Đồn Biên phòng. Hầu hết là công dân được phía Campuchia bắt giữ, giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo, trong đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm vừa qua.

Võ Nam/VOV.VN
Tag: Nguyễn Đình Thắng khủng bố Đắk Lắk truy nã
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi bán 19 chỉ vàng chuyển cho đối tượng lừa đảo

Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng

3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe "đi làm việc" sau lời dụ dỗ qua mạng

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật