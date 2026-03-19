Truy nã bị can Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Nguyễn Đình Thắng có nơi thường trú trước khi vượt biên ra nước ngoài tại số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo cơ quan công an, nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến trụ sở công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND xã, phường gần nhất.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự "Khủng bố" xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố tại tỉnh này.