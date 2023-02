Bắt nghi phạm gây ra 10 vụ cướp giật tại Gia Lai

VOV.VN - Hôm nay 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thành phố Pleiku, Công an huyện Chư Prông đã bắt tạm giam Phạm Minh Toàn (29 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, kẻ có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.