Bắt nghi phạm liên quan vụ giết người trong quán bar

Khởi tố người phụ nữ bán rượu ngâm hổ con

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai ngày 18/10 công bố việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị A.T (SN 1991, trú Phường 4, Quận 8, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.