Bắt nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ và 2 cựu quan chức sai phạm về đất đai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Anh Minh (60 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Ông Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ (ảnh: Báo BP cũ)

Cùng hành vi trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cũ) và ông Nguyễn Công Thuận (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước cũ). Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Theo điều tra ban đầu, các bị can bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cho thuê đất tại dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ vào năm 2020, ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc xã Bình Tân, TP.Đồng Nai).

Dự án này có quy mô gần 46 ha với khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự. Kết quả thanh tra năm 2022 của UBND tỉnh Bình Phước cũ cho thấy việc giao đất, cho thuê đất tại dự án đã không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, dẫn đến quyết định thu hồi dự án.

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ chậm hoàn trả tiền cọc cho người dân đã làm phát sinh khiếu nại kéo dài suốt nhiều năm. Người dân liên tục căng băng rôn ngay tại dự án.

Khu đô thị Mỹ Lệ bỏ hoang (ảnh: Anh Đinh)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, Công an TP.Đồng Nai đã kiến nghị UBND TP.Đồng Nai sớm ban hành phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án này.

Ông Minh từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Bình Phước (cũ) như: Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 12/2015 đến khi nghỉ hưu vào tháng 7/2025.