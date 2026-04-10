Bắt bị can Hoàng Trọng Lợi, nguyên Phó Chủ tịch TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũ

Thứ Sáu, 16:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị can Hoàng Trọng Lợi (SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp liên quan quá trình điều tra vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Phú Thọ.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ; nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ); đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

bat bi can hoang trong loi, nguyen pho chu tich tp vinh yen, vinh phuc cu hinh anh 1
Ông Hoàng Trọng Lợi (áo trắng)

Ông Hoàng Trọng Lợi bị bắt là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Công an tỉnh Phú Thọ. 

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan Nhà nước. Các bị can gồm: Hoàng Văn Thiện (SN 1985, trú tại xã Vĩnh Phú; thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên); 

Nguyễn Lâm Tới (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc), thời điểm phạm tội bị can là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch.

Lưu Văn Cường (SN 1986, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm phạm tội bị can là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do;

Lưu Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Xuân Hòa), thời điểm phạm tội bị can là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa);

Hoàng Chí Thanh (SN 1970, trú tại xã Bình Tuyền), thời điểm phạm tội bị can là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại xã Bình Tuyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng đã bị tạm giữ trước đó.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định 9 bị can trên có hành vi vi liên quan đến các nhóm tội danh: Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán trái phép hóa đơn; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi Phó Chủ tịch môi trường xã hội đen
Tin liên quan

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu
Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng
Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép.

Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép.

