Bắt nhân viên công ty tham ô gần 1 tỷ đồng tiền hàng

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP. Cần Thơ xác định Bùi Thanh Tình đã thực hiện hành vi thu tiền và chiếm đoạt số tiền hàng trị giá là hơn 973 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo cơ quan Công an, hành vi của Bùi Thanh tình đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tham ô tài sản quy định tại khoản 3 điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối tượng Bùi Thanh Tình tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, Cơ quan CSĐT cùng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã tiến hành tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối bị can Bùi Thanh Tình, là nhân viên công ty TNHH VinaAnh về tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 3 điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.