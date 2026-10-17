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Bắt nhanh kẻ cướp điện thoại ở Đồng Nai nhờ "mắt thần" AI

Thứ Bảy, 18:35, 17/10/2026
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VOV.VN - Nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa, TP. Đồng Nai đã nhanh chóng làm rõ lộ trình, bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo.

Ngày 17/10, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Vũ (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 8/10, chị H.T.C (SN 2008, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở chị T.T.M lưu thông trên đường Amata (Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai).

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Đối tượng Nguyễn Đức Vũ (giữa) bi bắt giữ (ảnh: Công an TP. Đồng Nai) 

Khi đến khu vực cây xanh gần Công ty KMC, một đối tượng lạ mặt bất ngờ điều khiển xe máy từ phía sau áp sát, nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại iPhone X (trị giá khoảng 3 triệu đồng) mà chị M đang để ở túi quần rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Đến ngày 13/10, nạn nhân mới đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa đã chủ động phối hợp với đơn vị hạ tầng khu công nghiệp Amata khai thác hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ tính năng tự động nhận diện biển số phương tiện và phân tích hình ảnh thông minh của hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã xem được toàn bộ lộ trình di chuyển và biển số xe của đối tượng cướp giật.

Chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến ngày 14/10, lực lượng công an đã xác định chính xác và mời đối tượng Nguyễn Đức Vũ về trụ sở làm việc.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi từ dữ liệu camera AI, Nguyễn Đức Vũ đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vũ khai nhận, khi phát hiện người ngồi sau xe máy để điện thoại lộ ra ngoài túi quần, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật và lập tức hành động.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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