Đồng Nai kích hoạt 762 camera AI phạt nguội, soi vi phạm 24/24h

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đồng Nai vừa chính thức đưa Trung tâm thông tin chỉ huy vào vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn.

Trung tâm Thông tin chỉ huy (ảnh: Giao thông Đồng Nai)

Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo hình thức phạt nguội.

Hệ thống giám sát vừa được kích hoạt tới 762 camera hiện đại bố trí tại các nút giao và tuyến giao thông trọng điểm, bao gồm: 250 camera AI thông minh (PTZ), có khả năng tự động phân tích, phát hiện và bám sát hành vi vi phạm. 512 camera giám sát chuyên dụng, nhận diện, quay chụp rõ nét biển số phương tiện vi phạm trong mọi điều kiện thời tiết.

Camera nhận diện rõ các xe, biển số, và khoang lái để xác định vi phạm (ảnh: giao thông Đồng Nai)

Dữ liệu hình ảnh truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy được duy trì liên tục 24/24 giờ, giúp lực lượng chức năng phát hiện và xác minh chính xác các hành vi vi phạm phổ biến như: Vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; đi sai làn đường, phần đường quy định; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Cùng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, thông qua mạng lưới giám sát công nghệ này, lực lượng công an hướng tới việc nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước thay đổi thói quen của người tham gia giao thông từ đối phó sang tự giác tuân thủ. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ an toàn tối đa cho người và phương tiện khi lưu thông.