Bắt nhóm đối tượng lang thang thuê nhà trọ cất giấu gần 20 xe máy trộm cắp

Các đối tượng trong vụ án gồm Mã Quốc Đ (SN 2006); Sằm Việt B (SN 2006); Hoàng Ngọc H (SN 2007); Lộc Văn Hoàng (2002); Hoàng Bình Kh (SN 2007) cùng đăng ký thường trú tại xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994), trú tại phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng của vụ án

Trước đó, ngày 19/9, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận tin báo của anh Hà Văn T, trú tại huyện Kim Bôi về việc bị mất 3 xe máy của anh và 2 người cùng thuê trọ. Tổng trị giá 3 xe máy khoảng 50 triệu đồng.

Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận tin báo đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hoà Bình huy động lực lượng, phối hợp Công an các tỉnh tổ chức xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Sau 24 giờ tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản; Ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng liên quan đồng thời thu giữ 3 xe mô tô là vật chứng vụ án.

Tang vật của vụ án

Điều ra mở rộng, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên sống lang thang, thuê nhà nghỉ để nghỉ và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng từ tháng 8 đến 9/2023, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Cơ quan Công an cũng thu giữ 17 xe mô tô chưa rõ nguồn gốc tại nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. Công an huyện Lương Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.