Bắt nhóm thanh, thiếu niên say rượu, điều khiển mô tô mang theo hung khí

Nhóm thanh thiếu niên gồm Đ.V.K (SN 2007 trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) điều khiển xe chở theo N.V.H (SN 2006 trú tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cùng với Đ.C.T (SN 2007) chở theo N.V.H (SN 2005) cả 2 cùng trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/9, phản ánh từ người dân tại xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình xuất hiện nhóm thanh thiếu niên gồm 4 người đi 2 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say rượu, trên tay cầm theo hung khí nguy hiểm tham gia giao thông gây mất an ninh trật tự.



Ngay sau khi tiếp nhận tin và xác minh, Công an xã Thung Nai phối hợp với đội CSGT-TT Công an huyện Cao Phong tiến hành ngăn chặn, đưa người và phương tiện liên quan về trụ sở làm rõ vụ việc.

Qua quá trình làm việc, cơ quan Công an chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự. Ngoài ra, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm của mình tại cơ quan công an.