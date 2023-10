Bắt nhóm thiếu niên tấn công chủ quán lúc nửa đêm

4 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hoàng Long, 14 tuổi, quê ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Ngô Văn Hoàng Vĩnh, 15 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang; Trần Văn Huy, 16 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam và Nguyễn Văn Sỹ, 16 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4 đối tượng tại hiện trường.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 3/10, anh Nguyễn Văn C., 45 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đang nằm ngủ trong quán nước giải khát của mình ở vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu thì có 4 nam thiếu niên đi trên 2 xe máy đến quán. Lúc này, 2 đối tượng đi vào trong hỏi mua nước, khi anh C. đưa 4 lon nước thì nhóm này không trả tiền mà bỏ đi. Ít phút sau, các đối tượng này quay lại, 2 đối tượng cầm 2 con dao đi vào quán hỏi mua thuốc lá nhưng anh C. không bán vì đã hết. Nghe vậy, 2 đối tượng ngồi trên xe máy ném vỏ chai thủy tinh vào trong quán, 2 đối tượng còn lại dùng dao đe dọa anh C. buộc đưa tài sản.

Do thời điểm này đã khuya, khu vực quán nước vắng vẻ, không có người qua lại, thấy nhóm đối tượng vừa đông vừa cầm hung khí nên anh C. bỏ chạy. Khi thấy anh C. bỏ chạy, các đối tượng cầm dao đuổi theo nhưng không kịp. Chờ cho các đối tượng bỏ đi, anh C. quay lại quán thì phát hiện mất 1 điện thoại di động mua năm 2018 với giá 8,9 triệu đồng và một số chai nước giải khát.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu xác định, Nguyễn Hoàng Long cùng đồng bọn đã có hành vi sử dụng hung khí tấn công anh Nguyễn Văn C. tại quán nước trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành và chiếm đoạt một số tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.