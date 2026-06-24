Bắt “nữ quái” lừa đảo góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong vòng 1 tháng từ tháng 10/2024-11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật với ông N.V.T, sinh năm 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp và kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7%-8%/tháng. Tin tưởng các thông tin được Tuyết đưa ra, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia góp vốn đầu tư.

Tiếp đó, trong 3 ngày từ ngày 19/11/2024 đến ngày 22/11/2024, Tuyết tiếp tục đưa ra thông tin về việc lô hàng mỹ phẩm đang gặp vướng mắc trong quá trình xử lý và cần thêm kinh phí để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ông T. tiếp tục chuyển cho đối tượng tổng số tiền 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai xác minh. Do thua lỗ trong quá trình đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm nhận tiền. Toàn bộ số tiền nhận được đã được sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và phát sinh thua lỗ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi góp vốn, đầu tư cam kết lợi nhuận cao; chủ động kiểm chứng thông tin về doanh nghiệp, dự án và năng lực tài chính trước khi chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.