Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trên 150 bịch ma túy tổng hợp

Vào khoảng 22h30 phút, ngày 20/11, tại ngôi nhà (không số) đường Nguyễn Văn Tố, phường Vĩnh Lạc (thành phố Rạch Giá), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Lạc bắt quả tang Phạm Quang Hạ đang tàng trữ trái phép 3 loại chất nghi là ma túy tổng hợp.

Phạm Quang Hạ bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trên 150 bịch ma túy tổng hợp

Tại hiện trường Công an đã thu giữ 51 viên nén (nghi là thuốc lắc MDMA), 151 bịch nylon nghi là ma túy tổng hợp (trong đó 78 bịch nylon màu đỏ (hay còn gọi là nước vui), 73 bịch nylon bên trong chứa các hạt tinh thể không đồng nhất (Ketamin), được cất giấu tại bàn trang điểm và dưới ghế solon ở tầng trệt.

Bước đầu Hạ thừa nhận, 3 loại ma túy bị Công an bắt giữ là ma túy tổng hợp, do Hạ mua ở TP.HCM với số tiền trên 200 triệu đồng, vừa mang về nhà cất giấu thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 7/8/2023, Hạ đã bị Công an thành phố Rạch Giá bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, Hạ bị Tòa án thành phố Rạch Giá kết án 5 năm tù giam về tội danh trên. Hiện Hạ đang tại ngoại, chờ chấp hành án thì tiếp tục tái phạm tội.

Hiện vụ án việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hơn 150 bịch ma túy tổng hợp thu giữ tại hiện trường

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, thời gian qua, thú chơi những loại ma túy như: nước vui, đông trùng, nước xoài, kẹo… đã rộ trong giới. Bản chất của những sản phẩm mang tên gọi như một loại thực phẩm nói trên là ma túy tổng hợp. Các loại ma túy này được ngụy trang dưới những tên gọi khác nhau để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo kết quả giám định, loại ma tuý mới này được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, Ketamine, Diazepam. Loại ma túy này có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh. Thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.