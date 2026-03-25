Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp ở Điện Biên

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị liên quan tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (sinh năm 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đông cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính nhằm lấy tiền công.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, nhằm giữ vững an ninh trật tự khu vực.