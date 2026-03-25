Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp ở Điện Biên

Thứ Tư, 10:38, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cho biết, vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị liên quan tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (sinh năm 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

bat qua tang doi tuong van chuyen 60.000 vien ma tuy tong hop o Dien bien hinh anh 1
Đối tượng Đông cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính nhằm lấy tiền công.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, nhằm giữ vững an ninh trật tự khu vực.

bat_nong_shipper_ma_tuy_tren_taxi_o_ha_noi.jpg

Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, quê Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn chất cấm dạng thảo mộc tổng hợp sử dụng taxi để vận chuyển ma túy.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: 60000 viên ma túy tổng hợp Điện Biên Bộ đội Biên phòng Công an Điện Biên vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng Giàng A Đông
Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy
VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

