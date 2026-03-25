Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

Ngày 25/3/2026, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Giảng Võ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (Sinh năm 1994; thường trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Trần Huy Liệu (phường Giảng Võ), tổ công tác phát hiện một xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ phía trước đang cầm theo các túi nilon chứa sợi thảo mộc khô. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Tại chỗ, đối tượng khai nhận số thảo mộc trên là ma túy tổng hợp, đang mang đi bán cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Nam.

Kết quả giám định cho thấy tang vật thu giữ gồm 340,98 gam chất ma túy tổng hợp, gồm các hợp chất MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA - đây là những chất nằm trong danh mục cấm, có mức độ nguy hiểm cao.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật.

