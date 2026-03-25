中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

Thứ Tư, 08:59, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, quê Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn chất cấm dạng thảo mộc tổng hợp sử dụng taxi để vận chuyển ma túy.

Ngày 25/3/2026, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Giảng Võ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (Sinh năm 1994; thường trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Trần Huy Liệu (phường Giảng Võ), tổ công tác phát hiện một xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ phía trước đang cầm theo các túi nilon chứa sợi thảo mộc khô. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Tại chỗ, đối tượng khai nhận số thảo mộc trên là ma túy tổng hợp, đang mang đi bán cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Nam.

Kết quả giám định cho thấy tang vật thu giữ gồm 340,98 gam chất ma túy tổng hợp, gồm các hợp chất MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA - đây là những chất nằm trong danh mục cấm, có mức độ nguy hiểm cao.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: mua túy trái phép ma túy tổng hợp Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng tàng trữ ma túy tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Bắc Kạn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, cất giấu ma túy ở nghĩa trang
Tòa tuyên 3 án chung thân đối với nhóm bị cáo lấy ma túy từ container đem bán
Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật