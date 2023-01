Bắt tạm giam 1 giám đốc doanh nghiệp và 1 chuyên viên trong vụ Việt Á

Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cùng bà Nguyễn Bạch Thùy Linh (SN 1978, trú tại thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings) có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi. Hành vi trên phạm vào tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà Nguyễn Bạch Thùy Linh cùng về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước./.