Bộ Công an đã khởi tố 102 bị can trong đại án Việt Á

Ngày 19/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo. Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ án Việt Á, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết hiện trong vụ án này cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 cho biết: "Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can; Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại do cơ quan điều tra các địa phương thực hiện các thủ tục tố tụng".

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 thông tin tại họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo Đại tá Vũ Như Hà, một số nội dung liên quan vụ án đang được mở rộng điều tra triệt để. Đối với ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Chu Ngọc Anh - cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra củng cố tài liệu chứng cứ đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện C03 cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, kê biên tài sản, thu hồi triệt để, để đảm bảo quyền lợi cho nhà nước và các nhà đầu tư.

Đối vụ giải cứu chuyến bay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đến nay đã khởi tố 35 bị can. Bên cạnh đó, Cơ quan an ninh đã nhận được các thông tin, tài liệu do các tỉnh, thành cung cấp. “Trong thời gian tới, quá trình điều tra, nếu trường hợp vi phạm phải xử lý hình sự thì chúng tôi cũng sẽ khởi tố công bố công khai” - Đại tá Vũ Như Hà khẳng định.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ chiều 1/12, Trung tướng Tô Ân Xô Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đây là vụ án rất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, nhiều bị can trong vụ án này là đảng viên, cán bộ cao cấp.

Đến nay, cơ quan điều tra của Bộ đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 29 trường hợp ngoài những bị can bị công an địa phương khởi tố. "Cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền mà các bị can trả lại, nộp cho cơ quan điều tra là 1.700 tỉ đồng" - Trung tướng Tô Ân Xô nói./.